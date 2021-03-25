Тодоренко встала на весы и рассказала, сколько ей надо сбросить

Российская ведущая украинского происхождения Регина Тодоренко 25 марта в Instagram Stories опубликовала фото, на котором запечатлена с верхнего ракурса на весах.

Во время взвешивания весы показали 55,7 кг.

“Еще минус 2 кг и будет вес мечты”, – прокомментировала взвешивание ведущая.

Скриншот: reginatodorenko / Instagram

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”.

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын. Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.

—