 

Тодоренко встала на весы и рассказала, сколько ей надо сбросить

25.03.2021, 20:50, Новости дня
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Российская ведущая украинского происхождения Регина Тодоренко 25 марта в Instagram Stories опубликовала фото, на котором запечатлена с верхнего ракурса на весах. 

Во время взвешивания весы показали 55,7 кг. 

“Еще минус 2 кг и будет вес мечты”, – прокомментировала взвешивание ведущая.

Скриншот: reginatodorenko / Instagram

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”. 

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын. Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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