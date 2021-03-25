Лапий: Мы можем открывать места в больницах и мобильные стационары, но там уже некому работать

В ближайшие две недели ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет ухудшаться, а в больницах уже не хватает персонала, отметил в комментарии изданию “ГОРДОН” иммунолог, член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

“Количество больных растет, в том числе тяжелых. Ситуация сложнее, чем в ноябре прошлого года. Нам не очень важна статистика новых случаев COVID-19, потому что далеко не все заболевшие люди сдают анализы. Мы ориентируемся на уровень госпитализации. То, что открываются стационары, дополнительные койки, это хорошо. Но там уже некому работать. Можно сейчас открывать еще места и мобильные стационары, но кто там будет работать? У нас нехватка медперсонала. И катастрофа случится, когда заболевшие будет нуждаться в госпитализации, а их некуда будет положить. Мы сегодня имеем (если уместно вообще использовать это слово) очередной антирекорд. И в ближайшие две недели станет еще сложнее”, – подчеркнул Лапий.

Комментируя высокий уровень отказа от вакцинации среди медперсонала, Лапий отметил, что применять санкции нецелесообразно, иначе это приведет к оттоку персонала.

“Государство уже 36 семьям погибших от коронавируса врачей выплатило по 1,5 млн грн. Возник вопрос: если мы даем бесплатно возможность привиться, а медики отказываются, то стоит ли потом платить семьям умерших? Группа экспертов рекомендовала министерству здравоохранения не наказывать за отказ от вакцинации, иначе это приведет к кадровому дефициту. Уже ощущается нехватка персонала, и что потом делать главврачу? Недопуск к работе и другие санкции не увеличат охват вакцинами, а только вызовут недовольство”, – сказал Лапий.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за 24 марта в Украине подтвердили 16 669 случаев коронавирусной инфекции и 362 летальных случая. До этого рекордные цифры выявления и смертности фиксировались соответственно 27 ноября 2020 года (16 294) и 23 марта 2021 года (342).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 1 596 575 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 31 135 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 283 020 человек.

18 марта Центра Разумкова опубликовал доклад “Украина 2020–2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы”, в котором отмечается, что с начала 2020 года из Украины уехали более 66 тыс. врачей и других медицинских работников. Из-за пандемии коронавируса еще почти 34 тыс. медиков уволились с работы, большинство из них – пенсионного и предпенсионного возраста.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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