 

46% украинцев считают, что система здравоохранения Украины не справится с вакцинацией населения от COVID-19 – опрос

25.03.2021, 20:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

46% украинцев считают, что система здравоохранения Украины не справится с вакцинацией населения от COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 марта результаты опроса, проведенного компанией в области исследований рынка и рекламной деятельности Research & Branding Group.

25% респондентов думают, что система здравоохранения страны в целом справится с вакцинацией от коронавируса.

Еще 29% опрошенных предполагают, что украинские медики справятся с кампанией вакцинации частично.

“Сравнительно более оптимистично перспективы вакцинации в Украине оценивает молодежь и жители областных центров. Также следует отметить, что в сравнении с январем этого года число тех, кто уверен в способности украинской системы здравоохранения справиться с вакцинацией, увеличилось на 5 процентных пунктов, а число тех, кто считает, что она справится с вакцинацией лишь частично, на 7 процентных пунктов сократилось”, – отмечают социологи.

Опрос проводился с 4 по 14 марта среди граждан в возрасте от 18 лет и старше. Всего опрошен 1801 респондент методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, в течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

За минувшие сутки прививки от коронавируса в стране получили 18,5 тыс. человек.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 31 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело более 1,28 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / БДК «Вице-адмирал Кулаков» и подлодка «Орел» прибыли в Финский залив

04.10 / Ученые разработали технологию переработки отходов бумажной промышленности

06.03 / В Киеве на таможне изъяли драгоценный крест, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов

17.01 / В Москве перекрыли Ленинградское шоссе по направлению к Шереметьево

25.06 / Daily Express – «повсеместное разочарование» — европейцы осудили бездействие Брюсселя в разгар пандемии

04.08 / Девятые сутки нет потерь в рядах Объединенных сил

17.09 / Опубликованы переговоры диспетчеров с пилотами самолета Качиньского

10.10 / Киев решил резко ужесточить карантинные меры по COVID

08.01 / Из-за COVID-19 в Лондоне объявили режим чрезвычайной ситуации

03.01 / Освобожденные из плена в Ливии россияне прилетели в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска