46% украинцев считают, что система здравоохранения Украины не справится с вакцинацией населения от COVID-19 – опрос

46% украинцев считают, что система здравоохранения Украины не справится с вакцинацией населения от COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 марта результаты опроса, проведенного компанией в области исследований рынка и рекламной деятельности Research & Branding Group.

25% респондентов думают, что система здравоохранения страны в целом справится с вакцинацией от коронавируса.

Еще 29% опрошенных предполагают, что украинские медики справятся с кампанией вакцинации частично.

“Сравнительно более оптимистично перспективы вакцинации в Украине оценивает молодежь и жители областных центров. Также следует отметить, что в сравнении с январем этого года число тех, кто уверен в способности украинской системы здравоохранения справиться с вакцинацией, увеличилось на 5 процентных пунктов, а число тех, кто считает, что она справится с вакцинацией лишь частично, на 7 процентных пунктов сократилось”, – отмечают социологи.

Опрос проводился с 4 по 14 марта среди граждан в возрасте от 18 лет и старше. Всего опрошен 1801 респондент методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, в течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

За минувшие сутки прививки от коронавируса в стране получили 18,5 тыс. человек.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 31 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело более 1,28 млн человек.

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