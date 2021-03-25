Степанов: Массированная дискредитация вакцины Covishield в Украине – диверсия против своего народа

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о кампании по дискредитации вакцины от коронавируса Covishield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую изготовляют по лицензии в Индии) и назвал это “диверсией” против украинского народа. Об этом он сказал в интервью “Радіо Свобода”, фрагмент которого был опубликован 25 марта.

“Вся та массированная дискредитация вакцины, которая началась, – она была не только для внутреннего пользования. – я считаю, что это – полная диверсия против своего народа. Я вам могу сказать, что я сразу получил при общении с Serum Institute полное непонимание, что у вас происходит. “Мы – крупнейшее предприятие мира, которое производит вакцины, больше нас никто в мире не производит, мы поставляем свои вакцины в Великобританию, в Канаду и еще в 140 стран мира. 65% всех детей мира хотя бы раз в жизни получали вакцину, сделанную на мощностях нашего предприятия. А вы в тот же время у себя в стране, и есть отголоски и в других странах, называете нашу вакцину такой, которая не соответствует действительности”, – заявил министр.

По его словам, согласно уже оплаченному контракту Украина должна получить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield.

“У нас сейчас трудности в получении разрешения на экспорт от правительства Индии”, – добавил министр.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield, первая партия состоит из 500 тыс. доз. В марте ожидалось еще 1,5 млн доз этой вакцины. По состоянию на 25 марта в Украине сделали почти 155, 6 тыс. прививок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

24 марта председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий сообщил о возможных задержках следующей партии вакцины AstraZeneca (Covishield) из Индии на неопределенный срок сегодня сообщил Он утверждал, что причина задержки партии – “информационная кампания, развернутая против индийской вакцины” в Украине.

В то же время агентство Reutes 24 марта писало, что Индия приостанавливает экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке. По данным агентства, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу будут приостановлены. Страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию вакцинации населения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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