Объявлено об угрозе дефицита туалетной бумаги

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25.03.2021, 20:46, Разное
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Пандемия коронавируса и сопутствующие ей волны карантина той или иной степени жесткости по всему миру привели к нарушению логистики многих товаров. В результате возникли проблемы с поставкой древесины, из которой изготавливается бумага. Это, в свою очередь, может привести к нехватке туалетной бумаги по всему миру, передает “Царьград”. По оценкам специалистов, мир буквально стоит на грани дефицита. Впрочем, пока рано говорить о том, насколько реальна эта угроза. В конечном счете, у многих стран сохраняется собственное производство, а также существуют альтернативные пути поставок сырья.



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