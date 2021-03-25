Мнение: Является ли справедливость целью суда?

“Совы – не то, чем они кажутся”. Очень многие ответы на вопросы, которые большинству обывателей кажутся “само собой разумеющимися”, к реальности никакого отношения не имеют. Актуальный пример непонимания – текущее обсуждение в соцсетях приговора “скопинскому маньяку” Мохову: многие стараются как можно глубже погрузиться в обстоятельства дела, чтобы решить – насколько “справедлив” был приговор Мохову, то есть – насколько он “искупает” или “не искупает” степень его вины. Большинство из таких “аналитиков” приходит к выводу – нет, не искупает! Мохов, дескать, “не раскаялся”, ведет себя нагло – а если он и не убил своих жертв, так это не от доброй воли, а просто, типа, “не успел”. А так – убил бы, 100%. Значит, надо было его как за убийство и судить! И карать – тоже как за убийство!

Люди исходят при этом из принципиально ложной предпосылки, будто бы цель суда над тем же Моховым – подобрать ему справедливое возмездие, взвесив степень его вины на неких специальных весах… Однако у реального судебного процесса такой цели вовсе нет. Его цель – вообще не Мохов, Мохов лишь средство. Но средство ДЛЯ ЧЕГО?

Для воздействия на общество, прежде всего. И в особенности – на его потенциально преступную часть.

Критики из народа, осуждающие приговор суда, ориентированы на прошлое – прошлое Мохова и его жертв; они копаются в этом прошлом, чтобы “все учесть” и найти некий эквивалент страданиям жертв – чтобы обрушить этот эквивалент на пойманного преступника. Это и называется в народе “справедливостью”.

Суд же никакой справедливости не ищет, и он не ориентирован на прошлое. Тут в основе вполне трезвая мысль – чего бы ни было в прошлом, это все равно уже не исправишь, как ни старайся, поскольку прошлого НЕТ. Суд ориентирован на будущее, и если он что и настроен исправлять, то именно его. Будущее!

Для понимания давайте начнем с чуть менее болезненного (не связанного с насилием и убийствами) примера. Вот еще один “детский” вопрос: зачем работодатель платит работнику зарплату? Ответ тут для 99% так же абсолютно очевиден: конечно, за сделанную этим работником работу! Что за чушь?! А как иначе?

Но тогда – второй вопрос, вытекающий из ответа: а ЗАЧЕМ платить за работу, если она уже СДЕЛАНА? Как правило, сама постановка такого вопроса вгоняет в ступор – вместо ответа человек переходит на мат и междометия. Тем не менее, как минимум 90е годы научили многих и многих, что вопрос-то вполне, что называется, “жизненный”. В жЫзни (а не в писаных законах) такое случалось (да и случается) сплошь и рядом: если работа уже выполнена – зачем еще и зарплата? Еще в большей степени то же самое относится к премиям за работу.

“Хронические невыплаты зарплаты” – так эта тема называлась в 90е годы. И было тут полное непонимание между трудящимися массами и “новым предпринимательским классом”: первые никак не могли взять в толк – почему им не платят?!

А причина “непоняток” все та же – регрессивное мышление. Работодатель в общем случае никогда не платит за прошлую работу; работодатель платит для того, чтобы работник ПРОДОЛЖАЛ работать. Он платит за будущее, а не за прошлое. Ибо платить за уже сделанное нет смысла – прошлого ведь, как известно, не вернешь. Любая оплата любой работы всегда АВАНС – если смотреть на ее социологический смысл со стороны работодателя.

Тот же прогрессивный (направленный в будущее) взгляд надо сохранять и тогда, когда мы пытаемся постичь смысл судебного процесса. К справедливости и воздаянию для какого-то конкретного “мохова” он имеет самое отдаленное отношение. Смысл любого приговора – широкое устрашающее действие на возможных (!) преступников, но, в идеале, с созданием массовой иллюзии “неотвратимости наказания”. Суд, который просто наобум карает всех подряд, устрашающего и СДЕРЖИВАЮЩЕГО эффекта не произведет – наоборот, преступник поймет, что делай – не делай – ты все равно рискуешь всем, так что – тогда уж лучше сделать.

В этом смысле присяжные, участвующие в процессе – это не столько “вершители судеб”, сколько некий аналог “фокус-группы” в маркетинговых исследованиях. Как на фокус-группах проверяется действенность рекламного воздействия того или иного ролика или баннера – так на собранных (случайным образом!) присяжных, как на срезе общества, проверяется – чья версия случившегося звучит убедительнее – защиты или обвинения. “Правосудие, направленное в будущее” тут выигрывает при любом исходе: если победило обвинение – значит, потенциальные (!) преступники будут придавлены страхом перед неизбежностью разоблачения и наказания; если победила защита – преступники будут видеть, насколько тщательно подходит суд к анализу доказательств и не “клюет” на невиновного – и опять же устрашится.

А уж какое там наказание полагается Мохову НА САМОМ ДЕЛЕ, “по справедливости” – это будет решать совсем другой суд. СТРАШНЫЙ.