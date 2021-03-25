Павлу Прилучному досталась роль Героя СССР в фильме Бекмамбетова «Девятаев»

Российский актер Павел Прилучный снимется у режиссера Тимура Бекмамбетова в роли Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Исторический фильм «Девятаев» основан на реальных событиях, в нем будет показан побег летчика из немецкого плена.

В 1944 году уже было очевидно, что победа в Великой Отечественной войне будет принадлежать СССР, но враг отчаянно сопротивлялся. Именно в этот период герой Павла Прилучного попадает в плен. Михаилу Девятаеву предложили воевать на стороне врага или же отправиться в концлагерь, находящийся на острове Узедом.

Однако Михаил Девятаев выбрал другой путь — побег. Он понимал, что просто сбежать с засекреченного острова, где испытывались немецкие крылатые ракеты, невозможно. Однако будущий советский Герой увидел на аэродроме новейший немецкий бомбардировщик, на борту которого находилось «оружие возмездия» Третьего Рейха. С помощью него он решил совершить дерзкий побег.

Кроме Павла Прилучного в картине Бекмамбетова «Девятаев» снялись Павел Чинарев, Дмитрий Лысенко и Александр Филимонов. Премьера фильма состоится 29 апреля. Ранее Прилучного можно было увидеть в сериале «Шерлок».

Источник: vn.ru