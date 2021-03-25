 

Нутрициологи назвали топ-5 самых популярных диет

25.03.2021, 20:30, Разное
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Зачастую люди в стремлении похудеть к лету совершают массу ошибок, причиняя вред собственному здоровью. Нутрициологи назвали топ-5 самых популярных и безобидных диет.
Лидирует в рейтинге эффективного питания низкоуглеводная диета кардиолога Роберта Аткинса. По этой методике человек должен считать не традиционные калории, а потребляемые углеводы. Сначала в течение двух недель нужно вводить в свой рацион птицу, мясо, рыбу и морепродукты, а также яйца и сыр, таким образом организм наполнится необходимым количеством белка. Суточная норма углеводов должна составлять не больше 20 граммов, которые можно получить, питаясь овощами. Стоит отметить, что необходимо отказаться от фруктов, булочек, зерновых и даже орехов. На втором этапе в рацион добавляются орехи, ягоды и семена, а на третьем – фрукты, крахмалистые овощи и цельнозерновые продукты.

На втором месте – средиземноморская диета, основанная на овощах и фруктах, цельнозерновых продуктах, бобовых, орехах, сыре, семенах, рыбе, оливковом масле и йогурте. Такой рацион питания полезен для организма в целом, а ещё поможет сбросить лишний вес, нормализовать уровень глюкозы в крови и даже предотвратит сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые заболевания.

Популярными считаются кетогенная и веганская диеты, а также система питания Орниша. Единственное – ограничивать себя в еде нутрициологи рекомендуют только с разрешения лечащего врача, поскольку, к примеру, вегетарианская диета может вызвать дефицит витамина B12.

Источник: riafan.ru



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