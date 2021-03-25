Медики нашли способ вылечить депрессию без таблеток

Медики нашли безопасный способ вылечить депрессию у людей с деменцией без использования лекарственных средств. В этом помогают различные упражнения и терапии с привлечением других людей или животных.

В ходе изучения развития депрессии у людей с деменцией, медики не раз отмечали пользу других немедикаментозных подходов. Несмотря на это, их эффективность не изучалась, а сами терапии никогда не рассматривались, как альтернатива традиционным лекарственным препаратам. Исследователям пришлось изучить более 22 тыс. записей о людях с деменцией, чтобы найти необходимые данные для изучения. В итоге они сосредоточились на 256 экспериментах, в которых принимали участие более 28 тыс. человек. Оказалось, что одни только препараты были столь же эффективные, как и простое проявление внимания и заботы для людей с депрессией в преклонном возрасте. Таким образом обычная терапия или общение с людьми помогают побороть депрессию не хуже таблеток.

Под терапией медики подразумевают не только живое общение с людьми. Подходят также физические или когнитивные упражнения. Массаж и терапия воспоминаниями также положительно влияет на снижение депрессивности. Не меньшей популярностью пользуются активные игры с домашними животными, помогающими справиться с подавленным настроением.

Источник: www.medikforum.ru