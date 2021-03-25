Мнение: Ситуация стабильная, но

Собянин заявил о том, что "…ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но наблюдается рост новых случаев заражения среди пожилых людей…"

Довольно странное сообщение – а чего другого вы вообще ожидали? Устроив в Москве масочно-перчаточный геноцид, московские власти резко ухудшили состояние здоровья пожилых людей, на которых эти эксперименты подействовали в первую очередь и с очевидным негативным результатом. Любой человек, попав в стрессовую обстановку плюс в систему изощренных садистских ограничений, неизбежно подорвет свое личное здоровье. И естественно, что пожилые перенесли прошедший год гораздо тяжелее. Соответственно, сейчас они (и без того находящиеся в группах риска по большинству заболевания) должны болеть гораздо более высокими темпами, чем ранее.

По сути, у Собянина есть два внятных сценария ответа на происходящее. Первый – мы тут напринимали решений, но мы понятия не имели об их последствиях, а потому получилось что получилось. Второй вариант ответа – мы прекрасно отдавали себе отчет в том, что изуверские опыты над людьми приведут к повышенной заболеваемости и смертности, причем в первую очередь у пожилых. И мы считаем это правильным – развелось тут старичья, пройти негде. Надо проредить контингент.

То, что Собянин уже достоин премии от Пенсионного фонда "За досрочное дожитие" в честь массового истребления пожилых людей – факт. Мало кто потрудился на этой ниве больше него. Нужно, чтобы Родина оценила его усилия и государственной наградой – "За заслуги" максимально высокой степени. Заслужил.

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