На родину принца Филиппа: принц Чарльз и герцогиня Камилла прибыли с двухдневным визитом в Грецию

В новой реальности, вызванной пандемией коронавируса, казалось, для путешествий больше не осталось места. Но, к счастью, все не так плохо. В среду, 24 марта, принц Уэльский и его супруга, герцогиня Корнуольская, совершили свой первый вылет за пределы Великобритании в 2021 году. Это стало возможным благодаря тому, что в начале февраля супруги сделали прививки от коронавируса. По приглашению премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса 72-летний Чарльз и 73-летняя Камилла прибыли с официальным визитом в Афины на торжества в честь 200-летия со дня обретения страной независимости.

Последний раз супруги посещали Грецию в мае 2018 года, причем принц Чарльз был в этой стране всего два раза за всю жизнь. Интересный факт: отец принца Чарльза и супруг королевы Елизаветы II — 99-летний принц Филипп — родился в греческом городе Керкира и является внуком короля Греции Георга I. Другие интересные факты о монархе читайте здесь.

В среду по прибытии в столицу Чарльз и Камилла сначала посетили Национальную художественную галерею. А вечером они были приглашены на торжественный ужин в афинской резиденции президента, устроенный в их честь. На приеме принц произнес трогательную речь, в которой поблагодарил за приглашение и напомнил, что эти земли для него много значат:

Мы с женой очень рады вернуться в Грецию, которая много лет занимает особое место в моем сердце. В конце концов, Греция — это земля моего деда, а мой отец родился тут почти сто лет назад, в год 100-летия независимости Греции. Позже именно в Афинах моя дорогая бабушка, принцесса Алиса, в темные годы нацистской оккупации, приютила у себя еврейскую семью. За это ее очень почитают в Израиле… Сегодня, как и много лет назад, Греция может рассчитывать на своего верного друга, Соединенное Королевство. Связь между нами крепкая и жизненно важная, она имеет огромное значение для нашего общего процветания и безопасности. Тесно связано как наше прошлое, так и наше будущее.

Кстати, в июне 2018 года принц Уильям посетил усыпальницу своей прабабушки, той самой принцессы Греческой и Датской Алисы Баттенберг, о которой в своей речи упомянул принц Чарльз, и ее тетки, великой княгини Елизаветы Федоровны, которые покоятся в Иерусалиме. Подробнее о ее судьбе читайте тут.

А сегодня, 25 марта, во второй день своего мини-тура, Чарльз и Камилла стали почетными гостями военного парада в честь Дня независимости Греции, который прошел на площади Синтагма. После парада сын королевы Великобритании возложил венок к памятнику Неизвестного солдата.