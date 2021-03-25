 

Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии

25.03.2021, 20:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии, им стал Евгений Лукьянов, следует из приказа главы российского государства.

«Назначить Лукьянова Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», – говорится в приказе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

19 марта президент Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла в Белоруссии. В СМИ сообщали, что место посла займет Евгений Лукьянов. До этого он последние четыре года занимал должность посла в Латвии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Григория Рапоту от должности Государственного секретаря Союзного государства, назначив вместо него экс-посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Мама мальчика, которого сбил кандидат в мэры Кривого Рога: Выбори – выборами. Не хочется, чтобы нас больше тревожили

06.01 / Погиб сын Корбана

21.01 / Манучаров рассказал о накрутках числа просмотров видео Навального через спам-рассылки

03.03 / Огнеметную систему «Тосочка» пообещали снабдить новыми дальнобойными снарядами

18.07 / Взрыв возле метро “Шулявская”. Кличко сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии

09.10 / В Черниговской области незаконно пытались создать “горсовет” – СБУ

07.12 / Мама мальчика с Урала назвала сказкой обещание Путина покататься на коньках с ее сыном

06.08 / Лукашенко похвастался способностью «выпить полведра»

04.01 / Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны

25.02 / МИД Германии считает законными санкции против Медведчука

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска