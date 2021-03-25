 

Мнение: Памятник педофилу на Лубянке

25.03.2021, 20:00, Разное
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Отечественная демшиза не подводит. Ахеджакова призвала установить на Лубянке памятник педофилу-антисталинисту Дмитриеву, заявив, что это неизбежно.

Памятник педофилу на Лубянке

Лия Ахеджакова, выступая в эфире МБХ медиа, принадлежащего Михаилу Ходорковскому, высказала свои предпочтения, кому следует поставить памятник на Лубянской площади в Москве.
По ее словам, там необходимо установить монумент карельскому историку Юрию Дмитриеву, осужденному на 13 лет заключения за насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Ахеджакова считает Дмитриева «героем России».
«Когда речь шла о том, что на Лубянке ставят памятник Дзержинскому или Невскому, я всем говорила своим друзьям, что Юрию Алексеевичу Дмитриеву там будет стоять памятник, и никуда не денетесь! Это будет», – заявила Ахеджакова в подкасте МБХ медиа.

https://vz.ru/news/2021/3/24/1091170.html – цинк

Источник: Colonel Cassad



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