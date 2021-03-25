Экс-коммунистка Александровская выиграла в ЕСПЧ более €19 тыс.

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить бывшему народному депутату от Коммунистической партии Алле Александровской, которую обвиняли в посягательстве на территориальную государственную целостность и даче взятки, в €19 163. Решение опубликовано на сайте суда 25 марта.

Экс-нардеп жаловалась, что на момент задержания в 2016 году она страдала рядом хронических заболеваний. Ее состояние требовало специализированного медицинского наблюдения и дальнейшего обследования. Находясь сперва в СИЗО, затем под домашним арестом она не могла получать адекватную медпомощь, отмечено в решении суда.

ЕСПЧ признал безосновательным задержание Александровской, содержание под арестом в течение четырех месяцев назвал длинным, а содержание в металлической клетке – унижающим достоинство.

Украина должна в течение трех месяцев выплатить Александровской €15,6 тыс. морального ущерба и €3563 других расходов.

Александровскую задержали 28 июня 2016 года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Бывшего депутата и ее сына подозревали также в попытке подкупа депутатов местных советов на средства ФСБ.

30 июня суд принял решение о ее аресте на 60 дней без возможности внесения залога. 13 октября суд отправил Александровскую под круглосуточный домашний арест.

По информации Общественного, дело Александровской до сих пор находится в суде первой инстанции в Харькове.

Александровская с 1996 года и до запрета Компартии в Украине была первым секретарем Харьковского обкома партии, четыре раза избиралась народным депутатом от КПУ. После запрета Коммунистической партии Александровская возглавила движение “За Слобожанщину” и выступала за создание особого региона развития “Слобожанщина”.

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