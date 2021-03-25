 

Зеленский подписал закон о продлении установки счетчиков газа до 2023 года

25.03.2021, 19:56, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1338-IX “Об обеспечении коммерческого учета природного газа »относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков природного газа”. Об этом 25 марта сообщила его пресс-служба.

“Целью документа является улучшение работы по внедрению 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, где природный газ используется, в частности, для приготовления пищи”, – говорится в сообщении.

Верховная Рада приняла закон 5 марта. Он продлевает срок установки счетчиков природного газа населению до 1 января 2023 года. Речь идет о тех бытовых потребителях, которые проживают в частных домах и квартирах и используют газ для приготовления еды. 

Газораспределительные компании будут обязаны ежеквартально представлять в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа или прекращение распределения газа потребителям, которые отказались от установки.

Кабинет Министров в трехмесячный срок разработать и утвердить порядок компенсации расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установление индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.

Согласно законодательству, действовавшему до принятия этого документа, срок установки счетчиков закончился 1 января 2021 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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