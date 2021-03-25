 

СБУ: Семенченко был фактическим организатором частной армии, Шевченко обеспечивал финансирование и поставки амуниции

25.03.2021, 19:56, Новости дня
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В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз в рамках расследования дела о создании частной военной компании (ЧВК) будут предъявлены новые подозрения. Об этом сказал на брифинге начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш, пишет “Интерфакс-Украина”.

По его словам, сейчас предъявлены шесть подозрений основным фигурантам, включая бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко и внештатного агента Национального антикорруционного бюро Евгения Шевченко, которые возглавляли те или иные направления деятельности ЧВК.

“Подозрения еще будут обязательно…Назначен еще ряд исследований и экспертиз, по результатам которых будут еще другие подозрения”, – сказал Головаш.

По данным СБУ, Семенченко в 2018 году совместно с Шевченко и при содействии других лиц, имена которых еще не разглашают, организовали и зарегистрировали на территории одного из иностранных государств частную военную компанию. Однако, уточнил Головаш, инкриминируют им не это, а создание и обеспечение снаряжением с 2018 года незаконное военизированное формирование на территории Украины. 

В СБУ считают, что Семенченко, “был фактически организатором, руководителем и непосредственно составлял трудовые контракты и договоры”. Ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных и вооруженных формирований).

Шевченко, по данным спецслужбы, “обеспечивал поиск каналов финансирования и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов”. Его уведомили о подозрении по ч.2 ст.260, а также по ч.2 ст. 133 (совершение преступления в составе группы) Уголовного кодекса Украины.

“Факт создания ЧВК мы рассматриваем как угрозу совершения преступления, предусмотренного статьей “наемничество” лицами, которые входили в состав НВФ, в том числе самого Семенченко”, – сказал Головаш. Он подчеркнул, что “есть еще много эпизодов противоправной деятельности”, которые спецслужба будет документировать. 

По словам начальника главка, ходатайства об избрании фигурантам дела меры пресечения, направлены в Печерский районный суд, решения еще не приняты.

Вечером 24 марта СБУ сообщила о разоблачении и прекращении деятельности незаконного военизированного формирования – “частной военной компании”. Ее деятельность, по данным спецслужбы, среди прочих организовали Семенченко и Шевченко. Им вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Шевченко заявлял, что сотрудники СБУ во время обыска у него дома искали российские контрабандные товары военного назначения. Он сказал, что в ходе обысков у него не нашли и не изъяли ничего незаконного.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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