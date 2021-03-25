“Побег из дворца”. Американский канал снимет кино о принце Гарри и его жене Меган

Американский кабельный канал Lifetime анонсировал съемки художественного фильма под названием “Гарри и Меган: побег из дворца”. Об этом 24 марта сообщило издание Deadline со ссылкой на заявление канала.

В фильме будут описаны последние события из жизни пары, благодаря чему зрители узнают, “что на самом деле способствовало из побегу из дворца”.

Премьера картины запланирована на конец 2021 года, в настоящее время канал проводит кастинг среди актеров. Фильм будет снимать британский режиссер пакистанского происхождения Менхадж Худа, а сценаристом заявлена Скарлетт Лейси.

Художественный фильм станет третьей картиной о жизни герцога и герцогини Сассекских, снятых каналом. В 2018 году в эфире канала был показан фильм “Гарри и Меган: Королевская история любви”, а в 2019-м – “Гарри и Меган: становление королевской пары”.

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США. В феврале 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила проживающих в США принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям членов королевской семьи.

7 марта герцог и герцогиня Сассекские в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи и признались, что якобы регистрация их брака состоялась за три дня до 19 мая – даты публичной свадебной церемонии.

Спустя две недели после выхода интервью представитель пары заявил, что в тот день они формально обменялись клятвами, а свадьба действительно была 19 мая, как указано в свидетельстве о браке.

На днях стало известно, что принц Гарри будет совмещать руководящую должность в американской компании BetterUp с обязанностями члена комиссии, созданной Институтом Аспена.

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