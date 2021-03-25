Mitsubishi L200 стал самым продаваемым пикапом на рынке России

В Ассоциации европейского бизнеса указали, что в прошлом месяце продажи пикапов на российском рынке снизились на 13,7%.

Данный результат свидетельствует о 619 сделках, тогда как более 85% продаж пришлось на популярные модели Mitsubishi L200, Toyota Hilux и УАЗ «Пикап». Вместе с тем самым продаваемым оказался японский кроссовер , который в феврале приобрели 247 клиентов на российском рынке, что 16% превышает прошлогодние результаты.

Второе место занимает модель Toyota Hilux, которая утратила около 20% по сравнению с прошлым годом. В тройку лидеров также попал отечественный пикап, который приобрели 132 клиента в прошлом месяце. Эксперты не исключают, что в дальнейшем состоится небольшой прирост спроса на сегмент пикапов на российском рынке.