 

Из углеволокна создано покрытие, которое работает как солнечная панель

25.03.2021, 19:54, Новости дня
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Ученые наконец-то нашли дешевый способ оклеивать транспортные средства солнечными панелями для производства «зеленой» электроэнергии прямо на борту. Для этого они предлагают использовать углеволокно, которое не только не меняет внешнюю конфигурацию кузова, но и не добавляет много веса машинам.

В процессе перехода на электротягу в автомобильной промышленности призадумались над тем, а нельзя ли для подзарядки батарей использовать солнечную энергию? Это весьма перспективное направление, так как электромобили постоянно находятся на открытом воздухе и принимают солнечные лучи в светлое время суток.

Преимущества данной разработки в том, что предложенные панели из углеволокна гибкие, тонкие и легкие, отмечают ученые.



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