Из углеволокна создано покрытие, которое работает как солнечная панель

Ученые наконец-то нашли дешевый способ оклеивать транспортные средства солнечными панелями для производства «зеленой» электроэнергии прямо на борту. Для этого они предлагают использовать углеволокно, которое не только не меняет внешнюю конфигурацию кузова, но и не добавляет много веса машинам.

В процессе перехода на электротягу в автомобильной промышленности призадумались над тем, а нельзя ли для подзарядки батарей использовать солнечную энергию? Это весьма перспективное направление, так как электромобили постоянно находятся на открытом воздухе и принимают солнечные лучи в светлое время суток.

Преимущества данной разработки в том, что предложенные панели из углеволокна гибкие, тонкие и легкие, отмечают ученые.