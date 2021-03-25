Alpina представила доработанный седан BMW 8-Series Gran Coupe

Немецкая компания Alpina объявила о выходе новой модификации купе B8 Gran Coupe.

В Сети продемонстрировали модель, которая имеет 4,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 621 л.с. Напомним, заводская модификация обладает изначально отдачей 530 л.с. Известно, что с учетом обновления характеристик на разгон до сотни уходит около 3,4 секунды. Предельная скорость новой модели купе составит 324 км в час. Кроме того, улучшена работа системы охлаждения с эффективностью на 50% выше.

Автомобиль оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также имеет улучшенное шасси. Более агрессивный вид B8 Gran Coupe достигается новым бампером, диффузором, а также 21-дюймовыми колесными дисками.