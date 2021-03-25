Перегородивший Суэцкий канал корабль сняли из космоса

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25.03.2021, 19:52, Разное
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Спутник “Канопус В” орбитальной группировки Роскосмоса запечатлел гигантский контейнеровоз Ever Given, застрявший поперек Суэцкого канала и полностью парализовавший движение кораблей на этом маршруте, передает “Царьград”. Чтобы расчистить путь, считают эксперты, уйдет порядка недели. Тем временем другие специалисты уже подсчитывают, чем простой может обернуться для мировой экономики. В частности, возможен рост цен на нефть на 10%.

Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канал.
Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки @roscosmos pic.twitter.com/fwgRfIAfrI

— РОГОЗИН (@Rogozin) March 25, 2021



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