 

Мнение: Поднажмем!

25.03.2021, 19:50, Разное
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Голосование за блог идет много бодрее, чем обычно – но все ж его исход пока неясен, поклонники Ютуба и литературной странички все еще сильны. Огромное спасибо всем, кто уже проголосовал – я еще перечислю всех вас поименно. Остальным – требуется ваш голос! Журнал Сапожника ничто без вас, друзья мои.

Сбербанк 5469 3801 5613 2713 (новая!)
Альфа-банк 5559 4727 0227 8982
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Источник: Размышления вольного социолога



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