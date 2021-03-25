Мнение: Поднажмем!

Голосование за блог идет много бодрее, чем обычно – но все ж его исход пока неясен, поклонники Ютуба и литературной странички все еще сильны. Огромное спасибо всем, кто уже проголосовал – я еще перечислю всех вас поименно. Остальным – требуется ваш голос! Журнал Сапожника ничто без вас, друзья мои.

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