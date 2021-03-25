 

Звуки передают больше, чем видимое изображение: NASA обнародовало видео «звучания» туманностей и галактик

25.03.2021, 19:36, Разное
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В NASA решили заставить «зазвучать» галактики и туманности. Специалисты агентства доказали, что звуки способны передать больше, чем видимые изображение.
В Сети появились уникальные видео, демонстрирующие космос с ранее неизвестной стороны. Так, теперь галактики и звездные туманности обрели не только более детализированный вид. Усилиями специалистов космического ведомства Соединенных Штатов они зазвучали, словно внеземные инструменты. Ученые NASA опубликовали три небольших ролика с названиями «Водоворот», «Кошачий глаз» и видом на внеземные глубины из обсерватории Чандра.

Целью обнародованных видео стала популяризация исследований космоса и привлечение внимания к проблемам данной сферы науки. При создании клипов вместе с кадрами, снятыми в разных туманностях и галактиках, использовались звуки, полученной при обработке цветовой гаммы. Каждый оттенок при этом имел свое звучание, что и позволило создать полноценные музыкальные композиции.

Эксперты рентгеновской обсерватории отмечают, что в таком виде картина, наблюдаемая учеными в космосе, становится более подробной. Из-за того, что при обработке изображений многие тона сжимаются при RGB-форматировании, человек не может насладиться полной палитрой космических красок. В музыке же нашло отражение гораздо большее количество цветовой гаммы.

В опубликованном видео, в саундтреке, полученном с применением инновационной методики, красный цвет представлен низкими звуками, в то время, как пурпурные тона звучат нотами высшей тональности. Как поясняют исследователи, видимые в роликах точки – это не только звезды, но и галактики, а также черные дыры. При этом основное их количество представляет собой сверхмассивные объекты, которые находятся по центру каждой из галактик.

Источник: www.ixbt.com



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