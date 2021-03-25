 

Минобороны РФ: в ментальной войне с США поможет победить суверенизация интернета

25.03.2021, 19:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все время своего существования США постоянно пытаются навязывать свою политику, ведя для этого ментальную войну с другими странами мира. Победить в подобном глобальном противостоянии РФ и не допустить разрушительных последствий для государства поможет суверенизация интернета.
В РФ накануне были приняты ряд решений по регулированию интернета и деятельности крупных IT-сфер. Сразу же после этого в СМИ появились мнения о возможной суверенизации Сети на территории Российской Федерации. О том, какие выгоды может получить государство от этого, пояснил советник министра обороны Андрей Ильницкий.

Соединенные Штаты Америки неустанно пытаются навязывать другим государствам свою точку зрения и формат ведения как внешней, так и внутренней политики. В стремлении продолжать свое доминирование в глобальном масштабе Вашингтон продолжает вести не только вооруженные войны, но и настоящие ментальные сражения. Белый дом распространяет необходимые США нарративы и установки по всему миру. Как показал опыт последних лет, такими методами можно не только вести культурную экспансию. На примере Грузии, стран Востока и Украины можно видеть, как Штаты такой политикой добиваются даже смены государственного строя и режимов.

Защита от навязывания информации Соединенными Штатами возможна только в условиях сетевого суверенитета, уверен Андрей Ильницкий. Отечественные специалисты по ведению информационной войны помогут не допустить негативного влияния западного контента на граждан России. Это, как пишет «Политэксперт», поможет как изменить в лучшую сторону молодежную политику, так и возобновить конструктивные взаимоотношения с консервативным большинством РФ.

Источник: politexpert.net



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Мнение: Почему Украина – не Латинская Америка?

11.08 / Александра Новикова и Feduk отдыхают на Сардинии

12.02 / Эксперт назвал самые надежные средства защиты для экрана смартфона

30.06 / Популярный артист разводится с женой после 24 лет брака

01.07 / Мнение: Война с памятниками. 01.07.2020

18.09 / Наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой празднуют семилетие

24.08 / “Я султан”: Филипп Киркоров показал обнаженное тело на пляже

29.06 / На акции «Помоги детям» Виктория Тарасова из «Глухаря» получила травму

12.11 / Школьники, прибывшие на экскурсию в концлагерь в Карелии, отказались возвращаться обратно

07.11 / Мнение: Противоречие старое, решение новое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска