Минобороны РФ: в ментальной войне с США поможет победить суверенизация интернета

Все время своего существования США постоянно пытаются навязывать свою политику, ведя для этого ментальную войну с другими странами мира. Победить в подобном глобальном противостоянии РФ и не допустить разрушительных последствий для государства поможет суверенизация интернета.

В РФ накануне были приняты ряд решений по регулированию интернета и деятельности крупных IT-сфер. Сразу же после этого в СМИ появились мнения о возможной суверенизации Сети на территории Российской Федерации. О том, какие выгоды может получить государство от этого, пояснил советник министра обороны Андрей Ильницкий.

Соединенные Штаты Америки неустанно пытаются навязывать другим государствам свою точку зрения и формат ведения как внешней, так и внутренней политики. В стремлении продолжать свое доминирование в глобальном масштабе Вашингтон продолжает вести не только вооруженные войны, но и настоящие ментальные сражения. Белый дом распространяет необходимые США нарративы и установки по всему миру. Как показал опыт последних лет, такими методами можно не только вести культурную экспансию. На примере Грузии, стран Востока и Украины можно видеть, как Штаты такой политикой добиваются даже смены государственного строя и режимов.

Защита от навязывания информации Соединенными Штатами возможна только в условиях сетевого суверенитета, уверен Андрей Ильницкий. Отечественные специалисты по ведению информационной войны помогут не допустить негативного влияния западного контента на граждан России. Это, как пишет «Политэксперт», поможет как изменить в лучшую сторону молодежную политику, так и возобновить конструктивные взаимоотношения с консервативным большинством РФ.

Источник: politexpert.net