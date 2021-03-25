 

Врач Лапа назвала способы не разболеться при первых признаках простуды

25.03.2021, 19:36, Разное
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Врач Людмила Лапа рассказала, как не разболеться, если появились первые признаки простуды. Иногда она проявляется довольно неожиданно, даже тогда, когда человек старается выполнять все профилактически меры. Обычно он чувствует першение в горле, чихает, наблюдается заложенность носа и легкая слабость.
Остановить простуду помогут тепловые процедуры, например, вечером можно принять горячую ванну. Также необходимо промывать нос физраствором и каким-нибудь антистетиком, чтобы предотвратить развитие дальнейшего воспалительного процесса.

После ванны необходимо выпить чай с лимоном и лечь спать. В данный период важно давать организму больше отдыхать, чтобы он не становится ослабленным. На следующий день большое внимание необходимо уделить правильному питанию. Пища должна быть калорийной, но полезной, с минимальным количеством жира. Если необходимо пойти на работу или же учебу, то важно сильно не напрягаться.

Для профилактики простуды можно использовать добавки с витамином С. В то же время не стоит возлагать большие надежды на этот витамин.

Источник: www.ridus.ru



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