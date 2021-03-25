Врач Лапа назвала способы не разболеться при первых признаках простуды

Врач Людмила Лапа рассказала, как не разболеться, если появились первые признаки простуды. Иногда она проявляется довольно неожиданно, даже тогда, когда человек старается выполнять все профилактически меры. Обычно он чувствует першение в горле, чихает, наблюдается заложенность носа и легкая слабость.

Остановить простуду помогут тепловые процедуры, например, вечером можно принять горячую ванну. Также необходимо промывать нос физраствором и каким-нибудь антистетиком, чтобы предотвратить развитие дальнейшего воспалительного процесса.

После ванны необходимо выпить чай с лимоном и лечь спать. В данный период важно давать организму больше отдыхать, чтобы он не становится ослабленным. На следующий день большое внимание необходимо уделить правильному питанию. Пища должна быть калорийной, но полезной, с минимальным количеством жира. Если необходимо пойти на работу или же учебу, то важно сильно не напрягаться.

Для профилактики простуды можно использовать добавки с витамином С. В то же время не стоит возлагать большие надежды на этот витамин.

Источник: www.ridus.ru