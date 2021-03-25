Мнение: На мели

Авария на Суэцком канале, который перегородил огромный контейнеровоз Ever Given до сих пор не ликвидирована. Мало того – речь уже идет о том, что вытаскивать корабль с мели и выводить его из канала придется порядка недели.

Как назло, авария произошла в одном из самых узких мест канала. Несколько лет назад египетские власти открыли дублирующее канал направление (по сути, был построен участок, на котором суда могут двигаться в двух направлениях), но целиком расширить канал – дело небыстрое и весьма дорогое. За сутки в канале остановилось уже более 150 кораблей, можно себе представить, сколько их будет через неделю. За сутки рост цен на нефть составил почти 7%, хотя, конечно, речь идет о спекулятивном всплеске и не более того.

Естественно, в России немедленно заговорили о Северном морском пути, как альтернативе Суэцкому каналу. Однако шансов на это практически нет. Здесь целый набор факторов – и необходимость эксплуатации судов ледового класса, стоимость провоза тонны груза на которых выше, чем у обычных, это и более жесткие требования к персоналу судов, и более высокие зарплаты плюс невозможность использования маршрута круглый год. Да и неожиданностей на севере всегда существенно больше, чем на теплом юге. Вежливый интерес к идеям и предложениям использования СМП – это максимум, чего можно ожидать от "партнеров". Куда как проще и надежнее расширить Суэцкий канал, прорыть второй Панамский, чем рисковать на Крайнем Севере.

Нынешняя авария, безусловно, подстегнет продолжение реконструкции Суэцкого канала. Египет снова попадает в зону повышенного внимания и интереса глобальных игроков и игроков региональных. В ходе Арабской весны Египет был площадкой, на которой столкнулись интересы Саудовской Аравии и Катара (за спинами которых стояли глобальные группировки). Сейчас ситуация во многом симметричная, тем более, что к власти в США снова пришли демократы, во время которых и произошла первая, самая ожесточенная, фаза Арабской весны. Катар (и стоящие за ним демократы-глобалисты) в 13 году уступили в борьбе за Египет. Теперь у них появляется причина для того, чтобы пересмотреть тот результат.

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