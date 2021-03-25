ФСИН сообщила об «удовлетворительном» состоянии здоровья Навального

Врачи исправительной колонии города Покрова оценили состояние здоровья политика Алексея Навального как удовлетворительное. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области.

«24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медобследования, в том числе обследовался и осужденный Навальный. По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», — уточнили во ФСИН.

Накануне адвокаты политика Ольга Михайлова и Вадим Кобзев рассказали, что он жаловался на сильные боли в спине. «Передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена», — уточнили защитники.

При этом администрация колонии отказалась пускать их к подзащитному. Представители исправительного учреждения объяснили это «режимными мероприятиями».

Ранее Навальный подтвердил, что находится в ИК-2 во Владимирской области. Он отметил что насилия там не видел, но «по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову» он предположил, что раньше в учреждении были случаи издевательств. Оппозиционер также сообщил, что называет «свой новый дом» дружелюбным концлагерем.

2 февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене политику условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года. Позже суд назначил Навальному 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции.

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