Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов, наибольшие затруднения наблюдаются в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах, наибольшие затруднения на северо-востоке и юго-востоке, передает РИА «Новости».

Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце от Яузкого до Рождественского бульвара, также серьезные заторы Тверском и Никитском бульварах, на улицах Солянка, Большая Лубянка, Большая Никитская, Тверская, Театральный проезд.

Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге, юго-востоке и востоке. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на западе, юго-востоке.

Заторы отмечаются на вылетных магистралях – Ленинском проспекте, Щелковском шоссе.

Напомним, 20 февраля длина заторов утром на дорогах Москвы составила 53 километра.