 

Мнение: Пробка Evergreen

25.03.2021, 19:06, Разное
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Несмотря на то, что утром частично удалось сдвинуть застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Evergreen, де-факто канал остается частично заблокированным и работы по восстановлению нормального функционирования канала будут продолжаться еще несколько дней, а в худшем случае – несколько недель. К обеду 25 марта более 150 судов вынуждены торчать с двух сторон канала в ожидании полноценного восстановления движения через канал. Убытки будут исчисляться десятками миллионов долларов. Владельцы судна пока что ограничились письменным извинением.

Источник: Colonel Cassad



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