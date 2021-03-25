“Состояние здоровья крайне неблагополучное”. Адвокат Навального рассказала, что у политика не действует нога

Адвокаты российского оппозиционерп Алексея Навального посетили его в исправительной колонии (ИК-2) в городе Покров Владимирской области. Об этом 25 марта сообщил телеканал “Дождь”.

Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что вчера политика под конвоем отвезли в некую гражданскую больницу, где провели МРТ-обследование, однако диагноз политику не сообщили. Навальный предполагает, что его обследовали в одной из больниц Владимира, куда его везли два с половиной часа.

“Не сообщили, какое лечение необходимо применять. Потом, где-то часов в восемь его привезли обратно в колонию. Сегодня нам удалось с ним встретиться. Состояние здоровья у него, конечно, крайне, на мой взгляд, неблагополучное. Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна. То есть одна нога у него практически не действует. Правая нога в ужасном состоянии”, – сообщила Михайлова.

По ее словам, Навальному выдают ибупрофен в виде таблеток и мази.

“Он на протяжение четырех недель страдал от этой боли, нам запрещал об этом говорить и только вчера, когда нас к нему не пустили, мы решили опубличить этот момент”, – сказала защитник.

Навальный через адвокатов передал два заявления начальнику ИК-2 и генпрокурору РФ, заявления опубликованы на сайте политика. В них оппозиционер просит прекратить пытку бессоницей и допустить к нему врача.

Об ухудшении здоровья Навального 23 марта сообщил координатор региональных штабов оппозиционера Леонид Волков. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области сообщили, что тюремные медики оценили состояние здоровья Навального как удовлетворительное.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Позже стало известно, что Навальный проходил карантин в СИЗО-3 в Кольчугино перед отправкой в ИК-2 в Покрове. Оппозиционер находился в карантинной камере еще с двумя заключенными.

15 марта Навальный подтвердил, что его перевели в исправительную колонию в городе Покров Владимирской области. Он написал, что российская тюремная система смогла его удивить.

“Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

Команда Навального уже объявила о запуске “большой политической кампании” по его освобождению. Одним из мероприятий этой кампании станет проведение большого митинга весной. Точную дату его проведения организаторы пообещали сказать, когда число ожидаемых участников достигнет не менее 0,5 млн человек

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