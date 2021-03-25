В Татарстане дети встали на колени, чтобы им построили школу

В российской республике Татарстан дети из поселков Привольный и Вишневка составили своими телами слово “школа” на снегу. На опубликованном в Instagram видео видно, что некоторые из детей лежат на снегу, а другие стоят на коленях.

“Дети Вишневки и Привольного встали на колени и просят помощи у президента Татарстана…. Жители двух поселков доведены до отчаяния: нет сил бороться с бюрократией̆ и постоянным неисполнением обещаний администрации”, – говорится в описании к ролику. В конце ролика группа детей хором говорит: “Дорогой наш президент, дайте нам школу!”.

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Hуководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что “это не вариант решения вопроса” и “нужно беречь здоровье детей”, пишет издание KazanFirst. По ее словам, местные власти уже начали решать проблему с отстуствием школі в том районе – сейчас речь идет об организации автобуса для детей, чтобы их организованно можно было доставить до той школы, которую они посещают, пока у них нет своей.

Прокуратура начала проверку в отношении организаторов акции, сообщил “Интерфаксу” старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Галиев отметил, что прокуратуре известно о проблемах с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой в поселках Привольный и Вишневка, и ее будут решать муниципальные власти. При этом прокуратура считает неприемлемым “вовлечение детей в подобные акции”.

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