Суд отказал Деппу в рассмотрении апелляции по делу о клевете

Судя Апелляционного суда Великобритании Николас Андерхилл принял решение отказать американскому актеру Джонни Деппу в праве оспорить отказ Высокого суда Лондона в удовлетворении его иска против британского таблоида Thw Sun и его бывшей жены, актрисы Эмбер Херд. Об этом со ссылкой на судебное постановление 25 марта сообщается на сайте британского телеканала Sky News.

В заявлении судьи отмечается, что он не видит убедительных причин для рассмотрения апелляции.

Херд и Депп поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году актриса опубликовала в Washington Post статью, в которой косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвал актера домашним насильником.

Это вынудило Деппа обратиться в Высокий суд с иском о клевете, ответчиками по которому были указаны Херд и The Sun.

В ноябре 2020 года суд отказал актеру в удовлетворении иска. После этого адвокаты Деппа заявили, что будут обжаловать решение лондонского Высокого суда, назвав его “извращением”.

Из-за судебных разбирательств актер лишился роли в фильме “Фантастические твари”.

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