 

В Николаевской области ограничения “красной” зоны вводят с 27 марта

25.03.2021, 19:02, Новости дня
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Николаевская область с 27 марта будет включена в “красную” зону эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее решение 25 марта приняли на внеочередном заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

“Комиссия решила установить с полуночи 27 марта “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области и применить на территории региона ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для “красного” уровня эпидемической опасности”, – заявил министр.

Согласно индикаторным показателями Минздрава Украины в “красной” зоне эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по состоянию на 25 марта находится 11 украинских регионов. В “красную” зону, в частности, попали Черкасская и Николаевская области. В регионах превышен уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (106,7 в Николаевской и 67,6 в Черкасской). Также в Николаевской области заполнено 66,3% койкомест с кислородом для пациентов с COVID-19.

Усиленный карантин в Николаеве действует с 24 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 31 тыс. пациентов скончались, выздоровело 1,28 млн человек.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Если большинство областей будет в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране, заявлял Шмыгаль.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине начнет ухудшаться, возможен новый локдаун.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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