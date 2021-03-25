 

Renault вывел на испытания обновлённую версию Duster

25.03.2021, 19:00, Новости дня
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Известная марка Renault приступила к этапу тестов рестайлингового кроссовера Renault Duster.

В частности, автомобиль обнаружен на небольшой парковке. По фотографии можно увидеть незначительные внешние изменения, однако которых достаточно для распознавания рестайлингового паркетника. Известно, что новинка станет более заниженной, что придает более спортивный вид. Автомобиль сохранил прежнюю платформу.

Известно, что уже в ближайшее время состоится официальная презентация кроссовера Renault Duster. Кроме того, французский бренд летом официально презентует новый электрический кроссовер Megane с запасом хода до 450 километров. Остальные особенности автомобиля пока удерживаются в тайне.



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