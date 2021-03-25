 

Renault скоро начнет принимать заказы на Kangoo Van

25.03.2021, 19:00, Новости дня
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Прием заказов на новую модель Renault Kangoo Van начнется на французском рынке уже с 1 апреля.

Напомним, производителем предложена новинка в двух модификациях. Приобрести автомобиль в базовой комплектации можно по цене от 20,7 тысяч евро. Под капотом применили 1,3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 100 л.с. Автомобиль также появится в версии с 1,5-литровым агрегатом, который выдает от 75 до 115 л.с. Новая модель Renault Kangoo Van получила систему полного привода.

В расширенной комплектации данная модель обладает цифровой приборной панелью, мультимедийным комплексом с 8-дюймовым экраном, двухзонным климат-контролем и дополнительным отсеком для хранения вещей. Стоимость автомобиля Renault Kangoo Van пока не раскрывается.



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