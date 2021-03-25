Представлена современная копия Jaguar E-Type Series One

Британская компания Helm объявила о выпуске современной версии легендарного автомобиля E-Type Series One.

В частности, представители стартапа анонсировали, что около трети компонентов задействованы от оригинального экземпляра. Кроме того, под капотом модели E-Type Series One установлен 3,8-литровый бензиновый двигатель с мощностью 300 л.с. Достоинством модели называют нержавеющую выхлопную систему, 5-ступенчатую трансмиссию и улучшенную подвеску.

Также данный автомобиль обладает алюминиевыми дверьми и капотом, что отразилось на общей массе кузова. В салоне предложены поверхности из телячьей и полуанилиновой кожи. Стоимость редкого экземпляра E-Type Series One пока не названа.