 

Россиянам разрешили летать еще в шесть стран

25.03.2021, 18:58, Разное
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Шесть стран откроют границы для россиян с 1 апреля. Авиационное сообщение будет возобновлено с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Узбекистаном, Таджикистаном и Сирией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также со следующего месяца будет увеличено количество регулярных рейсов с Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Кубой. Накануне стало известно о возобновлении полетов из России в Грецию и Сингапур.

Напомним, Россия закрыла границы в конце марта прошлого года. Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Исключение составили вывозные, почтовые, грузовые, санитарные и гуманитарные рейсы.



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