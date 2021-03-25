 

Samsung создала для суперкомпьютеров модули памяти DDR5 объемом 512 ГБ

25.03.2021, 18:42, Разное
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Компания Samsung представила первые модули оперативной памяти DDR5 объемом 512 ГБ, произведенные для использования в суперкомпьютерах. При наличии восьми каналов у серверных систем удастся увеличить общий объем памяти до рекордных 8 ТБ.
Значительного увеличения емкости до 512 ГБ у модулей оперативной памяти удалось достичь благодаря использованию технологии HKMG (High-K Metal Gate), основанной на применении диэлектриков с высокими значениями диэлектрической константы и металлизированных затворов. Ранее эта технология использовалась во время производства модулей GDDR6.

Каждый модуль оперативной памяти Samsung DDR5 объемом 512 ГБ состоит из 32 16-гигабитных восьмислойных чипов памяти (8-Hi). Из-за производственной тайны в компании не могут сообщить, насколько быстрой окажется максимальная скорость передачи данных, поскольку это может раскрыть специфику серверных платформ нового поколения.

Представители компании Samsung отметили, что их модули памяти DDR5 объемом 512 ГБ уже проходят тестирование на серверных платформах партнеров. Если ранее общий максимальный объем памяти на таких устройствах достигал 4 ТБ, то теперь при наличии 8 каналов его можно увеличить до 8 ТБ. Также результаты тестов показывают, что DDR5 благодаря технологии HKMG имеют более низкое энергопотребление по сравнению с DDR4.

Источник: 3dnews.ru



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