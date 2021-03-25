Ученые обнаружили старейшую в мире гренландскую акулу возрастом почти 400 лет

Ученые заявили, что старейшая гренландская акула, которой скоро исполнится 400 лет, обитает в водах Северной Атлантики. На свет она появилась, когда Англией правил Яков I, а государство США еще не существовало.

Обнаружили самку гренландской акулы в 2016 году. Но из-за отсутствия необходимых приборов специалисты не могли назвать ее точный возраст, который варьировался от 272 до 512 лет. Однако воспользовавшись новой методикой, ученым все же удалось определить ее возраст. Сейчас хищнику 397 лет, что делает его старейшим в своем роде.

Высокая продолжительность жизни гренландской акулы обусловлена низким метаболизмом. Это свойство позволило ей пережить многих британских монархов и рождение государств, включая США. Ежегодно гренландские акулы вырастают на 1 сантиметр, а половой зрелости они достигают только к 150 годам.

Источник: ren.tv