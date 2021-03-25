 

Боевик «Годзилла против Конга» выходит в российский прокат

25.03.2021, 18:42, Разное
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Сегодня, 25 марта, фантастический Боевик «Годзилла против Конга» выходит в российский прокат. Авторы кинокартины обещают всем любителям данного жанра самую захватывающую битву столетия.
«Годзилла против Конга», как и следует из названия, повествует о противостоянии огромного доисторического монстра с не менее внушительным приматом. По сюжету, Годзиллу перевозят в место его происхождения, но на их пути встречается Кинг-Конг. Такая встреча оборачивается масштабной битвой, в ходе которой людям остаётся только наблюдать за происходящим без возможности вмешаться.

За сценарий отвечал Терри Россио, известный широкой публике за свою работу над франшизой «Пираты Карибского моря». С ним же вместе работал ещё один известный сценарист – Майкл Догерти. Ему же многие любители фантастики обязаны появлением фильма «Люди Икс 2», «Возвращение Супермена» и «Годзилла 2: Король монстров», пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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