Боевик «Годзилла против Конга» выходит в российский прокат

Сегодня, 25 марта, фантастический Боевик «Годзилла против Конга» выходит в российский прокат. Авторы кинокартины обещают всем любителям данного жанра самую захватывающую битву столетия.

«Годзилла против Конга», как и следует из названия, повествует о противостоянии огромного доисторического монстра с не менее внушительным приматом. По сюжету, Годзиллу перевозят в место его происхождения, но на их пути встречается Кинг-Конг. Такая встреча оборачивается масштабной битвой, в ходе которой людям остаётся только наблюдать за происходящим без возможности вмешаться.

За сценарий отвечал Терри Россио, известный широкой публике за свою работу над франшизой «Пираты Карибского моря». С ним же вместе работал ещё один известный сценарист – Майкл Догерти. Ему же многие любители фантастики обязаны появлением фильма «Люди Икс 2», «Возвращение Супермена» и «Годзилла 2: Король монстров», пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».