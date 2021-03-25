 

Дочь короля Филиппа и королевы Летиции Леонор впервые посетила официальное мероприятие без родителей

25.03.2021, 18:22, Разное
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В минувшую среду 15-летняя инфанта Леонор, которая является будущей наследницей испанского трона, совершила первый самостоятельный выход в свет. Ранее она не раз принимала участие в официальных мероприятиях, но вместе с младшей сестрой, 13-летней принцессой Софией, и родителями — королем Филиппом VI и королевой Летицией. Леонор посетила торжество в честь 30-летия Института Сервантеса в Мадриде.

Для своего дебюта принцесса Астурийская выбрала воздушный весенний образ: шифоновое платье с рюшами испанского бренда Poete и черные туфли-лодочки Pretty Ballerinas на небольшом каблуке. Кстати, как ее мама и другие монархи — например, Кейт Миддлтон, — Леонор придерживается осознанного потребления и не считает зазорным повторяться в образах. В этом же платье она выходила на публику в октябре 2020 года.

Внутри института Леонор выступила с короткой речью, поздравив руководство с знаменательной датой, а также передала в дар личный экземпляр Конституции Испании и копию классического романа “Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский” — эту книгу они с сестрой читали в прямом эфире в честь Дня книги в апреле год назад. Кстати, в ближайшее время Леонор перейдет из мадридской школы, где училась с сестрой, в колледж UWC Atlantic College в Уэльсе. Он известен тем, что сейчас там получает образование наследная принцесса Бельгии Елизавета, а в разные годы из него выпустились король Нидерландов Виллем-Александр и принцесса Иордании Райя.

Ее Королевское Высочество принцесса Астурийская будет изучать программу международного бакалавриата. Принцесса Леонор, как и остальные ученики, будет проживать в школе-интернате, созданной UWC Atlantic College на территории своего кампуса,

– заявила пресс-служба дворца в феврале этого года. Учеба там обойдется в 92 тысячи долларов, которые оплатит король Филипп.

Напомним, в ноябре 2019 года Леонор выступила с дебютной публичной речью: во время церемонии вручения премии фонда принцессы Жироны, покровительницей которого она является. Гордый отец, король Испании Филипп, позволил дочери первой поприветствовать собравшихся гостей. Леонор выступила с речью на испанском, английском, арабском и каталонском языках. Своим поступком на фоне национального конфликта в Каталонии она сорвала овации и завоевала еще большее уважение к себе.

Принцесса Леонор не всегда считалась наследницей престола: до 2014 года трон Испании занимал ее дед, король Хуан Карлос. Но после его добровольного отречения 19 июня 2014-го на престол взошел король Филипп и тем самым автоматически сделал старшую дочь наследной принцессой Астурийской. Помимо него Леонор носит титулы принцессы Жиронской, принцессы Вианской и герцогини Монбланской. Официальная инвеститура принцессы произойдет, когда ей исполнится 18 лет. Тогда Ее Высочество, согласно традиции, поклянется в верности королю и даст слово перед ним и Парламентом, что всегда будет исполнять свои обязанности честно и справедливо, соблюдая законы Испании.

Леонор, старшая дочь короля Испании

Король Испании Филипп, его супруга Летиция и их дети – Леонор и София



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