«Заткните это животное!»

В Находке структуры, которые были связаны с Ротенбергом, строят завод по производству метанола для Китая. Он нравится всем, кроме местных жителей.

В Находке структуры, ассоциирующиеся с фамилией Ротенбергов, с полного одобрения краевых и федеральных властей строят небезопасное предприятие — завод по производству минеральных удобрений. Метанол и карбамид собираются экспортировать в Китай. Десятки тысяч жителей приморского города, много лет страдающего от угольной пыли, необузданных стивидоров и несбыточных обещаний губернаторов, — против объекта государственной важности у себя под окнами. На общественные слушания противников строительства и прессу (за исключением правительственного телеканала) не пускают.

Находка. Фото: РИА Новости

Деньги китайские, стройка тоже

На Находкинском заводе минеральных удобрений (НЗМУ) к 2023 году планируется выпускать 1,8 млн тонн метанола, столько же аммиака и 3 млн тонн карбамида в год. Подавляющая часть продукции НЗМУ пойдет в Китай, это крупнейший импортер метанола в мире.

Кредитуют Находкинский завод ВЭБ и ВТБ. ВЭБ в 2019 году привлек 12 млрд юаней (около 1,7 млрд долларов) от государственного China Development Bank (CDB). Китайский банк развития финансирует крупные инфраструктурные проекты в Поднебесной и за ее пределами, но с китайским интересом. А в 2018 году во вторую фазу проекта намеревался вложить до 440 млн долларов созданный в 2018 году азиатский инвестиционный фонд Generations Fund (Фонд поколений). Фонд специализируется на финансировании проектов «Один пояс — один путь», о котором очень любит говорить большой друг нашего президента, председатель КНР Си Цзиньпин.

Выход на проектную мощность запланирован на 2023 год. В сутки завод будет производить 5400 тонн метанола.

Временные городки для строителей возводит с начала 2020 года ООО «Компания по строительству временных городков «Чэндун», учредителем которой является Пекинская чэндунская международная интегрированная девелоперская компания.

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Судя по документации, будут на объекте и русские, и иностранные (китайские) рабочие. Но наших заметно меньше — даже столовая для китайцев на 900 мест, а для русских — на 200 (два здания строятся отдельно).

В общем, все очень просто. Китайцы для китайцев строят завод в Находке.

Маркиза Карабаса!

АО «Находкинский завод минеральных удобрений» зарегистрировано еще в 2012 году, несколько лет решали, как его реализовывать. Управляющей компанией является акционерное общество «Химпроект». 99% уставного капитала у АО «Национальная химическая группа», судя по «Руспрофайлу», еще 1% у Артема Оболенского, партнера Ротенбергов по многим бизнесам. В ноябре 2016 года, когда строительство завода было делом решенным, Аркадий Ротенберг продал свою долю в АО «НЗМУ» Оболенскому, который тогда работал председателем совета директоров «СМП Банка», принадлежащего Ротенбергам же (в 2020-м Оболенский ушел с поста председателя совета директоров). Примечательно, что, нарушив принцип любви денег к тишине, олигарх рассказал о продаже завода в новостях, объяснив выход из бизнеса загруженностью на других проектах.

«Находкинский завод минеральных удобрений». Фото: nmzu.ru

Газ на завод придет через магистральный газопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток. В 2018 году контракт на 33,3 млрд рублей на расширение трубы получил «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, а уже через год он компанию продал непубличному (и малоизвестному) акционерному обществу «Стройинвестхолдинг».

А месторождение Киринское на Сахалине, откуда газ, скорее всего, и пойдет, по выигранному в 2019 году контракту дообустраивает под ключ АО «Русгаздобыча». Как и в случае с «Национальной химической группой» (и «Национальной газовой группой»), это акционерное общество создал Ротенберг, в бизнесе числился и Оболенский. А потом контроль перешел в руки последнего, в данном случае через АО «Альтитуда».

В общем, у Ротенберга в НЗМУ нет официально ни малейшего интереса. Просто эта фамилия всплывает в беседах о настоящих хозяевах предприятия.

Что говорят экологи

Строительство НЗМУ с завидным упорством пытаются легитимизировать на всех уровнях. В первую очередь важно убедить общественность, что все будет чисто, запах метанола по утрам не потревожит горожан, аммиак не взорвется (как это было в том же Бейруте при гораздо меньших объемах на складе) и никакие отходы в море не потекут. Но общественность не хочет убеждаться. Хотя НЗМУ проводит круглые столы, где ученые и проектировщики представляют «позитивные выводы по материалам ОВОС и проектным решениям метанольного комплекса» и доказывают, что «сырье после переработки не нуждается в утилизации, оно запускается в повторный цикл». Эксперты говорят про 1505 рабочих мест для российских специалистов и среднюю зарплату в 117 214 рублей…

Но обывателей больше впечатляют другие цифры: 1,8 млн тонн метанола и 3 млн тонн карбамида в год. Свежи в памяти воспоминания, например, о взрыве метана и пожаре на Новочеркасском заводе синтетических продуктов в 2008 году. Или о взрыве одного из восьми резервуаров с газами на химзаводе компании «Кана» в китайской провинции Цзянсу в 2013 году. Или о взрыве на химзаводе по производству удобрений в Сяньшуе той же провинции в 2019 году (78 человек погибли, 617 ранены, повреждены 952 дома).

Доктор технических наук, профессор ДВФУ Валерий Петухов на одном таком круглом столе хвалил инвестора, который выдержал санитарно-защитную зону в 1000 метров от жилой застройки (а мог бы строить и ближе). Отметил, что антропогенная нагрузка на экологию не возрастет. Тут необходимо лирическое отступление. В Находке переваливают уголь больше десятка стивидоров. Каждый губернатор Приморья делает громкие заявления о том, что они обязаны закрыть перевалку, орошать уголь, чтобы не пылил, мониторить воздух, запретить перевозку «черного золота» большегрузами по городу… Стоит ли говорить, что

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мониторинг не показывает превышения вредных веществ, коммерсанты заявляют, что пылезащита работает и ангары строятся, грузовиками ничего вроде как не возят. А у жителей города каждый день черные подоконники.

Так что находкинцы не верят в безопасный завод на миллионы тонн химии.

Заслуженный эколог России, руководитель экологической организации «Брок» Анатолий Лебедев, которого под угрозой скандала все-таки пропустили на общественные слушания, отвечает на вопрос, почему китайцы строят заводы не у себя, а на Дальнем Востоке.

— Сейчас проектируется три одинаковых завода по производству метанола: в Амурской области, в Хабаровском крае и третий у нас. Это всё — с китайскими инвестициями и на китайский рынок. Не очень разумно для развития региона. Тем более в Находке есть свои традиционные виды деятельности: судоремонт, база активного морского рыболовства, жестяно-баночный завод. Почему сюда не вкладывают, но вкладывают в то, что нужно Китаю? А там ведь своя политика. Идет грамотная реализация экологической стратегии Китайской народной республики, нацеленной на вытеснение из своей страны грязных и опасных производств. А мы их с радостью принимаем у себя.

Находка. Фото: РИА Новости

Кто против — за бортом

Слушания начинались в 11:00 в Административном городке. Несколько экоактивистов заняли очередь на холоде перед закрытыми дверями еще в шесть утра. Среди первых пришла блогер и общественница Татьяна Корчевная. Вместе с мамой-пенсионеркой и еще несколькими противниками НЗМУ она стала свидетелем того, как около семи утра к зданию «Приморского морского пароходства», где назначили мероприятие, прибыли почти одновременно человек пятьдесят. Когда около 9 утра ворота открылись, около 200 находкинцев прошли на регистрацию и с удивлением обнаружили, что места есть только на 50 человек. И они, эти пятьдесят, уже здесь. Остальные могут «участвовать через онлайн», объяснил гражданин в синем костюме. Но…

Фото: Валерия Федоренко / «Новая»

— Я зарегистрировалась в четверг на онлайн-трансляцию. Мне пришел код регистрации. Я его ввожу — вот, при вас, смотрите. Код неверный, — показывает нам экран телефона гражданка средних лет. Она такая не одна. У кого трансляция идет, жалуются на отвратительный звук. Жители Находки, кто против и не попал в зал, кричат, что приехавшие организованно «за» — не жители Находки. В холле столпотворение, слышна ругань.

«Кушать захотят — пойдут домой»

Из прессы на заседание пускают только канал краевого правительства «ОТВ-Прим». Телеграм-каналы пишут об оскорблениях и хамском поведении неравнодушных общественников, которых называют «экоэкстремистами», хотя хамства хватает с обеих сторон. И о какой-то глушилке, которую якобы пронесли незарегистрированные участники в зал.

Фото: Валерия Федоренко / «Новая»

Корреспондентов «Новой» и регионального независимого портала VL.ru не пускают на слушания. Турникет закрыт, нас просят отойти. Напоминание о 144-й статье УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») вызывает у охранника в охотничьем костюме смех: «Тут говорят, меня завтра посадят». В адрес собравшихся находкинцев тот же мужчина, не стесняясь, отпускает комментарий: «Кушать захотят — пойдут домой». Замглавы администрации Находки Яна Ветрова смотрит на происходящее и молча уходит. Сотрудники полиции разводят руками. Хотя, выслушав «совет» по рации выгнать собравшихся, один из полицейских отвечает: «А за что? Они же ничего не нарушают».

— Это не голосование, это — общественные слушания, — уведомляет вышедший к нам человек, представляющийся «работником НЗМУ» Максимом Мерзляковым. — Если у кого-то появляются вопросы, их можно задать онлайн. Мы ответим абсолютно на все.

— Знаете, что меня поражает? — спрашивает находкинец Денис. — Что вы пытаетесь из людей дураков сделать…

На вопрос, почему не пускают прессу, господин Мерзляков отвечает рассказом про постановление губернатора «всем жителям Приморского края соблюдать социальную дистанцию». При этом ползала сидит без масок.

«А можно удалить этих людей?»

Фото: Валерия Федоренко / «Новая»

В зале экоактивисты снимают видео. С первых секунд понятно: две стороны конфликта не готовы к встрече друг с другом. Организаторы слушаний — администрация и работники НЗМУ — уверены, что смогут заткнуть находкинцев. В свою очередь, не все протестующие готовы справиться с эмоциями.

«А можно как-то удалить этих людей отсюда?» — спрашивает молодой человек из зала, другой просит его закрыть рот и сесть на место. Одна гражданка пытается прорваться на трибуну и зачитать документы — доклад, говорят, готовила полгода. Ее грубо осаживают из «президиума».

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Подсадные задают удобные вопросы, ответы на которые давно известны. Пожилая дама орет, что «надо о городе думать», кто-то кричит в ответ: «Заткните это животное!» И уже непонятно, кто за кого…

Одна из противников НЗМУ все же берет слово, и оказывается, что она хорошо подготовилась и интеллигентно перечисляет: площадка находится от ближайших жилых построек в Козьмино не за полтора километра, а за 600 метров, база отдыха «Геолог» тоже гораздо ближе к стройке, чем указано в документах… Но собравшимся плевать. И в это время в зале раздается женский крик об ученых, «которые врать не будут!».

— Я — учитель биологии на пенсии, — представляется Ирина Романова. — И я точно знаю, что минеральные удобрения загрязняют окружающую среду. Они загрязняют почву, путем химических реакций образуются ядовитые вещества, которые усваивают растения. Минеральные удобрения вымываются из почвы в воду и губят окружающую среду. И это большая проблема. Поэтому я считаю, что не только нам, но и китайцам минеральные удобрения не нужны. Это уже вчерашний день. Мы сегодня переходим к органическим удобрениям. Второе — хотела бы услышать мнение экологов. Возмущению специалистов из ДВО РАН не было пределов, когда они говорили о строительстве завода в Находке. Наш город уже и так загрязнен максимально. Пределы загрязнения от угля превышают все допустимые нормы. Что-то еще тут строить — убийство населения, уничтожение, геноцид. Нас тут кормили приятными историями, как все это красиво. Но мы считаем, что нам не надо этого.

«…Еще и эта Фукусима»

В перерыве слушаний в курилке с видом на кучи угля беседуем с молодыми людьми «из зала».

— Я не инженер, не владею технологией постройки. Но с точки зрения рабочих мест, развития, инвестирования в регион склоняюсь к варианту «за». Я понимаю, что рабочие места не закреплены никаким законодательством и мы можем столкнуться с тем, что их отдадут кому-то из других регионов. Вот этот вопрос я хотел бы обсудить — чтобы хотя бы 75% мест в обязательном порядке отдали местным жителям, — рассуждает молодой находкинец Андрей. — У меня нет профильного образования, но девушка моя учится на химика-аналитика, для нее там было бы место. — Я планирую пойти на завод информационным специалистом, — говорит студент (специальность «прикладная информатика») Егор. — Надеюсь, успею вовремя устроиться и остаться.

Против завода высказываются пенсионеры, молодые родители, люди среднего возраста. Говорят примерно одно и то же: экологическая катастрофа, уголь пылит, лес под завод вырубили… «Каждый день подоконники моем, так еще и эта Фукусима. Мы никому не верим. Дети болеют».

— Проект завода появился еще в советские времена. И он должен был стоять в 50 км от побережья, а не в черте города, — объясняет пенсионер из Находки Сергей Левин. — Те, кто не жил никогда рядом с химическими предприятиями, не поймут, что такое 5 млн тонн аммиака в год. Я жил в Москве около нефтеперерабатывающего завода. В десяти километрах от него невозможно было дышать. А тоже говорили: «экологически чистое производство». Мы бы еще согласились со строительством завода, если бы собственники свои семьи сюда привезли и жили бы рядом с нами.

Референдум есть, да не про вашу честь

70 человек за час подписались против «фиктивных общественных слушаний». Письмо отправят президенту Владимиру Путину и его полпреду в ДВФО Юрию Трутневу.

А еще 4261 подпись, против НЗМУ, представитель находкинской общественности Лариса Павлова принесла с собой. И еще 6000 подписных листов — у членов движения по домам. Активисты даже газету напечатали против завода. Большая часть тиража, правда, была конфискована вместе с машиной местной жительницы и отвезена прямо со двора на штрафстоянку.

21 марта более 90% жителей Аяно-Майского района на севере Хабаровского края на референдуме высказались против строительства метанолового завода китайской компании Sirius Holding на 7,2 млн тонн в год. Находкинские активисты тоже хотят референдум и трижды подавали необходимые документы на его проведение в теризбирком. Им отказали.

СПРАВКА «НОВОЙ»

В сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке между Министерством по развитию Дальнего Востока и ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» подписано соглашение о строительстве предприятия в поселке Козьмино (входит в состав Находки) на площади 628 га. Указанный на сайте ВЭФ объем инвестиций — 387,7 млрд рублей.

Валерия Федоренко

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