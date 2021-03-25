Путин посетил новое здание Детского музыкального театра в Москве

Президент РФ Владимир Путин приехал в новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел зал актерского мастерства, фотоэкспозицию проекта реконструкции, а также залы хореографии и хорового пения.

Президента встретил основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Александр Федоров, а также главный балетмейстер Майрбек Матаев, передает РИА «Новости».

Путин осмотрел зал актерского мастерства, залы хореографии и хорового пения, а также побывал в зрительном зале.

В четверг президент провел по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей. Путин пообещал после окончания пандемии торжественно наградить лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры.

Он также заявил, что гуманизм, нравственность и справедливость являются истинными ценностями, которые воплощала российская культура на протяжении всей истории, и эти ценности необходимо передавать будущим поколениям.

Кроме того, Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании института поддержки культурных инициатив.