 

Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского, Дубинского и Деркача

25.03.2021, 18:08, Новости дня
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Совет нацбезопасности и обороны Украины не получал от США документов относительно санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, внефракционных нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача. Об этом в эфире “Радио НВ” 25 марта заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. 

“СНБО работает с документами. Мы не работаем с эмоциями… Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы Украине, мы их будем рассматривать в соответствующих институциях, после чего могут происходить процессы, о которых вы сейчас говорите. Это не может быть прихоть моя или другого члена СНБО. Мы должны работать с документами. На сегодня, насколько мне известно, никаких документов относительно Игоря Валерьевича Коломойского, которого вы назвали, господина Дубинского или господина Деркача в наших официальных институциях нет, чтобы мы их официально рассматривали. Если они будут, – это уже вопрос другого порядка”, – сказал Данилов.

11 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с нардепом Андреем Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского “в связи с его причастностью к крупной коррупции”. Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США. Офис президента Украины поблагодарил США “за поддержку деолигархизации”. В Евросоюзе заявили, что поддерживают санкции США против Коломойского.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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