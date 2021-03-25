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25.03.2021, 18:08, Новости дня
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Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук сделал прививку от коронавируса. Видео вакцинации Кравчука 25 марта опубликовал “Украинформ”.

87-летнего экс-президента вакцинировали индийским препаратом Covishield.

О его самочувствии после сделанной прививки не сообщается.

ВИДЕОВидео: Ukrinform TV / YouTube

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, в течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

За минувшие сутки прививки от коронавируса в стране получили 18,5 тыс. человек.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 31 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело более 1,28 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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