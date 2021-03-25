 

“Какое дно”, “Нашли сенсацию”. Украинский ведущий обнародовал совместное фото с Ани Лорак

25.03.2021, 18:08, Новости дня
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Украинский ведущий Слава Демин 25 марта в Instagram опубликовал совместное фото с проживающей в России украинской певицей Ани Лорак, сообщив, что готовит с ней интервью.

“Мы с Каролиной знакомы уже 20 лет. И нам будет о чем поговорить”, – подписал он публикацию. 

“Надеюсь темы действительно будут острые”, – написали подписчики.

“Нашли сенсацию”, – прокомментировали пользователи сети. 

“Какое дно. Как противно от такого лицемерия”, – отреагировали на анонс фолловеры Демина. 

“Артисты вне политики”, – поддержали певицу и ведущего в комментариях. 

“Ждем интервью”, – заверили поклонники артистки.

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Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

Ани Лорак (Каролина Куек) представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России. В январе 2021 года Ани Лорак посетила Киев, встретившись с мамой и братом. 

24 марта артистка сообщила, что находится в Киеве, а ее цель – успеть все.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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