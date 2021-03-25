“Какое дно”, “Нашли сенсацию”. Украинский ведущий обнародовал совместное фото с Ани Лорак
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Украинский ведущий Слава Демин 25 марта в Instagram опубликовал совместное фото с проживающей в России украинской певицей Ани Лорак, сообщив, что готовит с ней интервью.
“Мы с Каролиной знакомы уже 20 лет. И нам будет о чем поговорить”, – подписал он публикацию.
“Надеюсь темы действительно будут острые”, – написали подписчики.
“Нашли сенсацию”, – прокомментировали пользователи сети.
“Какое дно. Как противно от такого лицемерия”, – отреагировали на анонс фолловеры Демина.
“Артисты вне политики”, – поддержали певицу и ведущего в комментариях.
“Ждем интервью”, – заверили поклонники артистки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ани Лорак (Каролина Куек) представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России. В январе 2021 года Ани Лорак посетила Киев, встретившись с мамой и братом.
24 марта артистка сообщила, что находится в Киеве, а ее цель – успеть все.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет