“Какое дно”, “Нашли сенсацию”. Украинский ведущий обнародовал совместное фото с Ани Лорак

Украинский ведущий Слава Демин 25 марта в Instagram опубликовал совместное фото с проживающей в России украинской певицей Ани Лорак, сообщив, что готовит с ней интервью.

“Мы с Каролиной знакомы уже 20 лет. И нам будет о чем поговорить”, – подписал он публикацию.

“Надеюсь темы действительно будут острые”, – написали подписчики.

“Нашли сенсацию”, – прокомментировали пользователи сети.

“Какое дно. Как противно от такого лицемерия”, – отреагировали на анонс фолловеры Демина.

“Артисты вне политики”, – поддержали певицу и ведущего в комментариях.

“Ждем интервью”, – заверили поклонники артистки.

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Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

Ани Лорак (Каролина Куек) представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России. В январе 2021 года Ани Лорак посетила Киев, встретившись с мамой и братом.

24 марта артистка сообщила, что находится в Киеве, а ее цель – успеть все.

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