Россия испытывает на Донбассе свое новое вооружение – ВСУ

Россия испытывает на Донбассе свои новые образцы вооружения. Об этом командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил во время встречи с министром обороны Турции Хулуси Акаром и командующим Сухопутных войск Турции Умитом Дюндаром, сообщает 25 марта в Facebook пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Сирский подчеркнул, что украинская армия противостоит террористической группировке, в состав которой входят регулярные подразделения вооруженных сил РФ.

“Ситуация остается напряженной и имеет тенденцию к обострению. Агрессор использует территорию Донецкой и Луганской областей, как полигон для испытания нового вооружения. В то же время Украина, несмотря на сложную ситуацию, достигла значительных успехов в оснащении Вооруженных сил вооружением и военной техникой”, – заявил Сирский.

Он также отметил, что для Украины крайне важным остается вопрос получения членства в НАТО.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1544652759070910

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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