 

Новый большой кроссовер Lexus LF выйдет в 2023 году

25.03.2021, 18:06, Новости дня
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Руководство премиальной марки Lexus официально объявило о переносе сроков выпуска нового кроссовера Lexus LF.

Данный автомобиль изначально планировали выпустить в текущем году, однако теперь указано, что модель появится еще спустя 2 года. Автомобиль станет серийным исполнением ранее показанного концепта LF-1 Limitless, выпущенного в 2018 году. Напомним, модель имеет 3,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор с суммарной отдачей 350 л.с

В максимальной комплектации предусмотрели 4-литровый турбированный мотор, который выдает 400 л.с. Кроме того, инженеры построили новую модель на платформе TNGA-L. Более точные подробности об автомобиле будут озвучены ближе к дате официального дебюта.



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