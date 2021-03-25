 

Ученые назвали еще одну пользу от употребления кофе

25.03.2021, 18:06, Новости дня
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Как утверждают специалисты Гранадского университета, употреблять кофе полезно, если вы хотите сбросить лишний вес своего тела. Оказалось, что кофеин работает как очень эффективное жиросжигающее средство. Однако такое благоприятное воздействие на организм он имеет только при физических нагрузках.

Выпейте чашечку крепкого кофе перед тренировкой. Также полезно пить его по утрам, если вы почти сразу же уходите на работу и значительную часть пути проделываете пешком.

По словам ученых, обнаружить эту полезную особенность кофеина удалось абсолютно случайно, так как ранее наука даже не рассматривала кофе как средство для похудения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the International Society of Sports Nutrition.



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