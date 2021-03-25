 

Путин высказался о своей вакцинации от коронавируса

25.03.2021, 18:04, Разное
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Российский лидер сообщил, что теперь расширит географию посещения различных мест, в том числе и объектов культуры. Владимир Путин отметил, что уже в этот четверг побывает в новом здании московского Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебный комплекс и зрительный зал.

Глава страны привился в минувший вторник. Вакцинация не была публичной. Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, что президенту не нравится “жить на камеру”, он и так достаточно сделал для пропаганды вакцин. Вместе с этим пресс-секретарь отказался назвать препарат, который выбрал лидер.

Сегодня известно о трех официально зарегистрированных российских вакцинах – “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”. Президент ранее заявил, что все отечественные вакцины доказали свою эффективность. Их безопасность уже подтвердили зарубежные специалисты.

Напомним, общее количество заразившихся коронавирусом в России сегодня составляет 4,4 миллиона. Суточный прирост инфицированных пока держится на уровне восьми-девяти тысяч. Полностью выздоровели и покинули больницы 4,1 миллиона человек, скончались 96,6 тысячи пациентов.

Ранее профессор Бранко Миланович назвал последствия пандемии COVID-19 для мировой экономики. По его словам, среди них есть как положительные, так и отрицательные.



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